Asamoah ieri ha sostituito degnamente Alex Sandro nel ruolo di terzino sinistro. Il ghanese della Juventus, che sta cercando di rilanciarsi in maglia bianconera, si racconta ai microfoni di JTV: "Terzino? Qualche volta ho già giocato in questo ruolo, anche i Mondiali con la Nazionale... Fortunatamente sono in grado di ricoprire più posizioni. È stata una bella vittoria, in una gara non semplice. Il modo migliore di iniziare l'anno. 26 vittorie di fila in casa? Per noi è molto importante sentire i nostri tifosi. Il loro calore ci dà una grande mano. Non posso dire se sia la squadra più forte in cui ho giocato. La Juve è sempre forte. È da quando sono arrivato che vivo un grande gruppo, sia nello spogliatoio che in campo".



Due parole sulla rinuncia a partecipare alla Coppa d'Africa con il Ghana: "È stato difficile rinunciare. L'allenatore e il Presidente della Federazione mi hanno chiamato molte volte e io ho sottolineato quanto mi avrebbe fatto piacere andare, ma in questi due anni ho avuto diverse difficoltà e ora ho bisogno di lavorare e giocare il più possibile. Sono contento, perché volevo rimanere qui, allenarmi e dare una mano alla squadra".



Infine un commento sul campionato e sulla Coppa Italia: "Campionato diverso dal solito, perché ci sono molte squadre che stanno facendo bene come la Roma, il Napoli, il Milan... Coppa Italia con l'Atalanta? Sta disputando un ottimo campionato, ha molti italiani e gioca sempre uomo contro uomo. Non sarà facile, ma il nostro obiettivo è arrivare in finale anche quest'anno e li affronteremo con la massima concentrazione".