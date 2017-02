Alfredo Aglietti, tecnico dell'Ascoli, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Vicenza: "Cacia sta rientrando, sta molto bene fisicamente e mentalmente, lo porterò in panchina perché non ha ancora i 90' nelle gambe e poi lo reinserirò nelle prossime gare. Bianchi idem, deve tornare al 100%, mentre Giorgi ha preso una botta e lo valuteremo fino all'ultimo. I giovani? Lo avevo detto a settembre che col tempo sarebbero cresciuti e avrebbero acquisito consapevolezza, ma il nostro gruppo non è composto solo dai giovani, ci sono i più "vecchi", Mengoni, Cacia, Giorgi e altri che quotidianamente aiutano i ragazzi a crescere e ad acquisire la cultura del lavoro. Abbiamo comunque ulteriori margini di crescita. Io e il mio staff abbiamo sempre privilegiato la c