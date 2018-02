Ascoli-Cesena 2-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 25' Mogos (A), 41' Fedele (C), 51’ Clemenza (A)



Ascoli (3-5-2): Lanni; De Santis, Padella, Gigliotti; Mogos (61' Baldini), Bianchi, Buzzegoli (86’'Addae), Kanoute, Martinho (80' Mignanelli); Clemenza, Monachello. All. Cosmi.



Cesena (4-4-1-1): Fulignati; Donkor, Suagher, Scognamiglio, Fazzi; Emmanuello (64' Vita), Fedele, Schiavone, Di Noia; Laribi (42' Jallow); Cacia (73' Moncini). All. Castori.



Arbitro: Federico La Penna di Roma



Ammoniti: 23' Scognamiglio (C), 45'+2 Kanoute (A), 57' Fedele (C)



Espulsi: 61' Fedele (C)