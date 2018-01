Ascoli-Cittadella 1-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 41' Monachello (A), 63' Iori rig. (C), 86' Vido (C)



Ascoli (3-5-2): Lanni; De Santis, Padella, Gigliotti; Mogos, Addae, Buzzegoli, Bianchi (78' Carpani), Martinho (84' Rosseti); Ganz (52' Lores Varela), Monachello. All. Cosmi.



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Scaglia, Varnier, Benedetti; Bartolomei, Iori, Pasa (61' Settembrini); Chiaretti; Strizzolo (78' Kouame), Arrighini (60' Vido). All. Venturato.



Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna



Ammoniti: 34' Chiaretti (C), 36' Padella (A), 63' Mogos (A), 75' Vido (C), 87' Varnier (C), 90' Monachello (A)