Serse Cosmi, tecnico dell'Ascoli, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Brescia: "Carpani? Oggi si è allenato regolarmente, domani mattina faremo l'ultima rifinitura e valuteremo. D'Urso? Me lo sono ritrovato ad Ascoli e che avrei voluto anche a Trapani. E' al secondo anno fra i professionisti e per me è un nuovo acquisto. Così come Rosseti. Saranno un valore aggiunto per la squadra. Addae? Mi dà garanzie anche quando scende dal pullman. E' un giocatore che ha qualità importanti e grande disponibilità a giocare ovunque. I dubbi sulle fasce? Deciderò all'ultimo perché scegliere un giocatore al posto di un altro cambia l'equilibrio di tutto il gruppo. Lanni? Torna titolare. Ho letto qualche romanzo di troppo in questi giorni. Quando non ha giocato era perché non stava benissimo e Ragni invece ha fatto bene".