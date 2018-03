Serse Cosmi, allenatore dell'Ascoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dai bianconeri per 1-0 contro il Bari.



SULLA VITTORIA DI OGGI - "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ed aver trovato subito il gol ci ha trasmesso fiducia, anche se a causa della posizione in classifica non eravamo tranquillissimi. Oltre all’ottima prova dietro, speravo la squadra facesse anche l’altra fase in maniera più serena ed incisiva. Il nostro è comunque un gruppo unito, che ha capito le difficoltà ed i propri errori. In campo buttiamo tutto ciò che è normale per una squadra che vuole salvarsi. Oggi il gol è arrivato su uno schema preparato in rifinitura, abbiamo studiato il Bari sulle palle inattive ed è un premio al lavoro. Abbiamo vinto contro una squadra che ti tiene lì e se non metti in campo tutto il coraggio rischi. In generale, nel corso della partita, noi abbiamo rischiato poco".



SU BUZZEGOLI - "Nella mia gestione abbiamo vinto cinque partite e per ben tre volte è stato decisivo. Ma oggi faccio fatica a soffermarmi sul singolo. Ho visto un grande cuore e dobbiamo continuare così nelle prossime nove partite. Sono strafelice".



SULLA SCONFITTA CON LA SALERNITANA - "Dopo una sconfitta del genere l’allenatore deve mettersi in discussione ed appunto riflettere. Da quella partita, nonostante la sconfitta contro il Venezia subito dopo, abbiamo fatto bene e conquistato sette punti in tre partite".