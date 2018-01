Dopo la sconfitta contro il Cittadella, il tecnico dell'Ascoli Serse Cosmi si è così pronunciato: "Per quanto mi riguarda la sconfitta è più che giusta poiché abbiamo subito per 95'. Abbiamo creato poco, anche se la prestazione nel primo tempo è stata migliore rispetto ad un secondo tempo in cui ci siamo abbassati troppo con le mezzali ed i centrocampisti. Monachello ha giocato bene, Ganz e Martinho erano indietro e quest'ultimo ad un quarto d'ora dalla fine ha anche accusato dei crampi. Ora voltiamo pagina e pensiamo al prossimo impegno."