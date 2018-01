Cristiano Giaretta, direttore sportivo dell'Ascoli, parla a Picenotime: "Ganz? Siamo a buon punto. Tutti gli aspetti burocratici sono indirizzati nella giusta direzione. Il ragazzo dovrebbe essere in città in serata e domani dovrebbe essere il giorno giusto per il completamento. I tempi si sono prolungati un po' perché le operazioni di un certo livello non si completano in 24 ore. L'operazione però è praticamente chiusa. Monachello? Ci stiamo lavorando in maniera importante, aspettiamo il primo approccio con l'entourage del giocatore".