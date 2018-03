A commentare la partita fra Spezia ed Ascoli è stato Bazzani, che ha sostituito un Cosmi che a fine gara ha accusato un lieve malore: "La partita ce la stavamo complicando da soli per la paura di gestire la palla, la condizione psicologica l'ha fatta da padrona. Quello che non è andato bene è l'aver incassato un gol su palla inattiva, ma alla fine usciamo da questo scontro con un punto che dà continuità alla vittoria di sabato scorso. Non c'è tempo per pensare perché già mercoledì abbiamo la prossima sfida col Bari. Nonostante la superiorità numerica, bisogna prendere per buono il punto strappato con carattere. Il pari è meritato, avevamo già avuto una gran palla con Monachello e, a fine primo tempo, il tiro di prima di Mogos. Lo Spezia dopo il gol si è abbassato e noi avevamo due possibilità: o finire ko come un pugile suonato o ributtarsi avanti per trovare il pareggio".