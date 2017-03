Il capitano dell'Ascoli Luigi Giorgi, in un'intervista al sito ufficiale del club marchigiano, ha parlato anche del momento attraversato da Riccardo Orsolini: l'esterno offensivo classe '97 vestirà la maglia della Juventus dalla prossima stagione. "Tiene tanto alla causa, il suo passaggio alla Juve gli ha dato così tante responsabilità che lo portano a strafare", ha ammesso Giorgi: "Sta anche a me proteggerlo perché ci ha dato tanto e ci può dare ancora tanto. Solo attraverso il sacrificio ci si può salvare in B, non con la qualità e la spensieratezza, vale per tutti, non solo per i giovani, anche se è naturale pretendere di più da chi sai che può dare di più. Questa è una piazza che bada più al sacrificio e all’impegno che alla qualità".