Corteggiato da diversi top club europei, Marco Asensio conferma a Cadena SER di voler restare al Real Madrid: "Mi sento valorizzato da Zidane, parla molto con me e si fida di me, mi dà sempre minuti per questo e io cerco di rispondere nella maniera migliore. Al Real ci sono tanti giocatori e molto forti, è difficile giocare e ogni volta che me ne danno l'opportunità provo a dimostrare di poter stare qui. Esperienza altrove o restare? Io voglio vincere al Real, vedremo quel che succederà l'anno prossimo ma io voglio restare".