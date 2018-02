Che Marco Asensio sia da tempo un vero e proprio sogno di mercato in casa bianconera non è più un segreto. Il fantasista classe '96 non è riuscito a scalare le gerarchie di Zidane al Real Madrid e rappresenta un obiettivo imperdibile per diversi club europei, compresa la Juventus. Secondo il Daily Mirror, però, nelle ultime settimane su Asensio si è attivato soprattutto il Chelsea: dall'Inghilterra, Roman Abramovich sembra addirittura pronto ad un investimento pari a 135 milioni di euro per lo spagnolo, che diventerebbe così l'acquisto più oneroso della storia dei Blues.