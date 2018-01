Un paio di rinforzi per la Salernitana potrebbero arrivare dalla Lazio, dando seguito al legame collaudato tra i due club facenti capo a Claudio Lotito. In granata potrebbero arrivare in prestito il centrocampista Luca Crecco (fuori dalla lista di Simone Inzaghi) e il difensore Luiz Felipe, già a Salerno nella passata stagione e utilizzato quest'anno solo in Europa League.