Dopo la conferenza di presentazione della nuova proprietà ecco l'

, che stabilità il nuovo cda rossonero.

è presente a Casa Milan con l'inviato Federico

per tutti gli aggiornamenti.



15.45 RIPRENDE - Riprende l'Assemblea.



15.15 SOSPENSIONE -

Calciomercato.comZanonAssemblea momentaneamente sospesa per far prendere visione ai piccoli azionisti delle modifiche della parte straordinaria dello statuto.Approvata la proposta a maggioranza dei presenti. Vengono nominati i sindaci del collegio sindacale, approvato all'unanimità.Ufficializzate le dimissioni del precedente cda, viene fissato a 8 il numero dei membri del nuovo consiglio che non avrà emolumenti:Han Li, Bo Lu, Renshau Xu, Roberto Capelli, Marco Fassone, Marco Patuano e Paolo Scaroni gli altri membri.Presiede l'assemblea l'avvocato Roberto Cappelli, che dopo un discorso introduttivo di Yonghong Li prende parola: "Sono onorato di far parte del CdA del Milan e rivolgo un ringraziamento chi ci ha preceduto. E' un'eredità pesante da raccogliere e a loro va il nostro ringraziamento per quello che hanno fatto in tutti questi anni".