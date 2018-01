Botta e risposta fra il presidente della Lazio Claudio Lotito e il numero uno dell'Associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi, a margine dell'Assemblea elettiva della Figc a Fiumicino.



COLLOQUIO ALLA TOILETTE - In un breve colloquio intercorso sull'uscio della toilette dell'Hotel Hilton, tra una votazione e l'altra per eleggere il prossimo presidente della Figc, Lotito ha chiesto lumi sulla mancata chiamata del Var sul gol di Cutrone, viziato da un evidente fallo di mano, contro la Lazio nel match di ieri. Il patron biancoceleste non si capacita del perché le immagini dell'episodio contestato non siano state prese in considerazione dall'assistente video. Il presidente della Lazio ha dichiarato:"Senza gli episodi sfavorevoli sarei stato primo in classifica". Nicchi ha risposto: "Le immagini di Mediaset sono arrivate dopo. Non c’entriamo nulla".