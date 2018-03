. Tanti tifosi viola si stanno ritrovando in queste ore all'esterno dello".Firenze sta vicina alla Fiorentina: ancora un centinaio di tifosi davanti ai cancelli del centro sportivo viola.Ilha confermato poco fa di aver istituito una giornata diper il giorno in cui si terranno i funerali del difensore e capitano dellaDavideIl patronè intervenuto dal ritiro della Fiorentina: "Lunedì avrebbe firmato il rinnovo, voleva chiudere la carriera a Firenze". (LEGGI QUI Con un video pubblicato sui propri profili social, laricorda il capitanoBandiera a mezz'asta nel centro sportivo della Fiorentina per la scomparsa di Astori.Il pullman della Fiorentina ha raggiunto il centro sportivo viola, ad attenderli tanti tifosi come si vede nel video dell'inviato di Calciomercato.com Giacomo Brunetti.Il pullman con a bordo i calciatori della Fiorentina ha lasciato poco fa l'aeroporto di Firenze, tra gli applausi dei tifosi.La famiglia di Davide Astori ha raggiunto, insieme al team manager viola Antognoni, l'obitorio di Udine.L'aereo della Fiorentina è atterrato all'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze.Diego Della Valle, patron della Fiorentina, è in viaggio in questo momento verso Udine.Andrea Della Valle si trova in questo momento al centro sportivo della Fiorentina.Fiorentina partita con un volo privato dall'aeroporto "Tronchi dei Legionari" alla volta di Firenze. Arrivo previsto per le 16.15.Un secondo striscione è stato esposto fuori dallo stadio: "Ciao capitano", il messaggio dei tifosi.. Il tecnico uruguaiano, che aveva allenato ed era stato compagno di squadra di Davide Astori, si è sentito male allo stadio Ferraris, quando è venuto a conoscenza della notizia, come riporta l'Ansa.In aumento i tifosi raccolti intorno allo striscione, dove sono state deposte anche sciarpe di altre squadre. La parte più calda sta invitando tutti i tifosi viola a passare davanti alla zona dello stadio, che al momento è bloccata.I calciatori e lo staff della Fiorentina hanno lasciato Udine e a breve partiranno per Firenze. Il team manager, Giancarlo Antognoni, è invece rimasto in Friuli ad attendere la famiglia. Il corpo di Astori è stato trasportato all'obitorio del capoluogo firulano.Andrea Della Valle sta rientrando in Italia dal Marocco, per stare vicino alla squadra in questo momento di dolore.