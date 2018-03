Il calcio e la musica sono le due enormi passioni di Alessio Ramacciotti, in arte Ramadon, un ragazzo di sedici anni che quando ha saputo della scomparsa di Astori si è messo a scrivere. "Oh mio capitano", il titolo del motivo rap da lui composto. "Mi sono ispirato a Saponara - racconta al Corriere Fiorentino - infatti le prime parole sono riprese testualmente dalla sua lettera". La canzone sarà acquistabile dal prossimo 5 aprile in tutti i più noti store digitali al costo di 99 centesimi e l'intero incasso sarà devoluto in beneficenza al Meyer.