Non ci è nato ma lì e cresciuto, a San Pellegrino Terme, nel bergamasco. La famiglia Astori vive qui, in particolare i genitori, e il paese si è fermato nel lutto. Annullato il proprio carnevale per la "Sfilata di Metà Quaresima", il Sindaco ha dichiarato a Sky Sport: "Credo che Davide Astori e la sua famiglia siano degli esempi per tutti noi. Ne parlavamo sempre ai ragazzi per il suo comportamento".