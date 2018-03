14.30 PROC. CAPO UDINE: 'CAUSE NATURALI, STRANO PER UN PROFESSIONISTA' - Antonio De Nicolo, procuratore capo di Udine, ha parlato della scomparsa di Davide Astori: "L'idea è che il giocatore sia deceduto per un arresto cardiocircolatorio per cause naturali. È strano che succeda una cosa del genere a un professionista così monitorato senza segni premonitori".



12.30 MALORE NELLA NOTTE - Era un ragazzo, prima di tutto. Ho i brividi addosso, mentre ne scrivo. Era il nostro capitano, una mattina ti alzi e un brivido dapprima ti assale, poi ti sconvolge. Davide se n’è andato, nella notte che precedeva una gara in cui non si sarebbe tirato indietro, l’ultimo treno per sperare nell’Europa, per dare un senso agli obiettivi del suo gruppo. Aveva trentuno anni, era nato a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, e aveva sempre il sorriso sulle labbra. Era il primo, però, a tirare fuori la grinta, in campo e fuori, come quando dette la scossa dopo la sconfitta con l’Empoli nel suo anno d’esordio a Firenze. Era uno che ci sentiva, ci credeva. Una persona a posto.

L’ACCADUTO - La Fiorentina, dopo che la notizia era trapelata da qualche minuto, ne ha comunicato il decesso. Astori era nella sua camera d’albergo, dove è stato trovato esanime. I compagni di squadra, non trovandolo nella sala per la colazione, si sono insospettiti e sono andati a cercarlo nella sua stanza. La società viola comunica, sconvolta, che “è stato colto da un malore”. I gigliati erano arrivati ieri sera a Udine, tramite un viaggio suddiviso tra aereo e pullman, e alloggiavano presso l’albergo ‘Là di Moret’ a Udine. La partita di Serie A in programma oggi alle ore 15:00 è stata rinviata per volontà del commissario della Lega Calcio Giovanni Malagò. Il giocatore, nato il 7 gennaio 1987, era il capitano della Fiorentina e faceva parte stabilmente delle rotazioni della Nazionale Italiana.



L'EVOLVERSI DELLA VICENDA - Era in camera da solo ed è stato trovato deceduto intorno alle 9:30. Intorno alle ore 12:40, un mezzo delle pompe funebri ha raggiunto l'albergo. Ieri Astori aveva passato la serata con il compagno di squadra Marco Sportiello, giocando alla PlayStation. Proprio il portiere potrebbe essere stato l'ultimo a vedere Astori: il ragazzo è stato ascoltato dai Carabinieri ed adesso è tornato in albergo. Aperta un'indagine: la famiglia, intanto, avvertita da Corvino e Salica, è in viaggio verso Udine.



FIRENZE SCONVOLTA - Il comunicato era nell’aria. La città e l’ambiente viola sono sconvolti, niente a cui si poteva pensare. La notizia è rimbalzata subito, su internet, prima dell’ufficialità della società. Un epilogo che nessuno si sarebbe atteso. La Fiorentina, attualmente, si trova in albergo, la situazione è in divenire. Anche l’Udinese ha comunicato il rinvio della gara: “A seguito della tragica notizia di questa mattina che ha colpito l’ACF Fiorentina e tutto il mondo del calcio, su disposizione della Lega la partita Udinese-Fiorentina è stata rinviata a data da destinarsi”.