C'è un po' di Svezia che batte forte nel centro di Milano. Si tratta di Astrid Ericsson, di mestiere modella e stella dei social network che non perde occasione per far parlare di sè. Ospite di trasmissioni sportive, si è fatta notare soprattutto questa estate nel corso della Bobo Summer Cup in cui, in coppia con l'ex attaccante dell'Inter Bobo Vieri ha dato spettacolo in spiaggia giocando a calcio-tennis. E' appassionata di calcio, sa giocarci e spesso posta video in cui si diletta in trucchetti e palleggi. L'unica pecca? E' svedese e non ha timore di dire che stasera tiferà per la sua nazionale. A consolarci in caso di esclusione dai Mondiali probabilmente ci penserà lei. Eccola nella nostra gallery.