Alberto Grassi, centrocampista di proprietà del Napoli ora in prestito all'Atalanta, sta ritrovando antiche certezze. L'agente del classe '95, Mario Giuffredi, ne parla a Radio Kiss Kiss: "Grassi? Può partire sicuramente per il ritiro di Dimaro, ma è difficile che possa restare al Napoli. E' la pista meno indicata perché ha bisogno di giocare con continuità prima di riapprodare in azzurro dalla porta principale. Non so se rimarrà a Bergamo, valuteremo insieme".