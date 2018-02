Il dg dell'Atalanta Umberto Marino è intervenuto a Premium Sport La neve si sta fermando, sono dei fiocchi grossi e resta sul campo. Aspettiamo di vedere cosa dirà l'arbitro. Speriamo che questa neve possa frenarli. Oggi la nostra formazione ha un'età media di 23 anni, contro i 30 della Juventus. Loro sono più bravi in tutti, noi giocheremo sull'entusiasmo e la voglia di fare l'Atalanta. Stato d'animo? Dobbiamo chiudere la parentesi-Europa League e pensare a campionato e Coppa Italia. Il nostro sogno è riconquistare l'Europa. Abbiamo i valori per raggiungere questo obiettivo, speriamo. Più importante sfida di campionato o di Coppa Italia? Non dobbiamo sottovalutare il campionato, ma è evidente che la gara di Coppa Italia in questo momento ha un valore più rilevante. Ma pensiamo ad oggi. La squadra aveva bisogno di rifiatare e il mister ha fatto turnover. Ho grande fiducia in questi ragazzi, che metteranno in difficoltà la Juventus. Contraccolpo Europa League? Alle tre di notte mi sono sentito con Gasperini, che mi ha detto 'Noi non abbiamo perso: noi possiamo vincere o imparare. E oggi abbiamo imparato'. Col Borussia si può solo imparare. Confrontarsi con squadre come Borussia, Everton e Lione ci hanno fatto crescere. Possibile rinvio? Spero che se venga rinviata sia giocata più in là possibile questa partita, in modo da far andare avanti la Juventus in Champions League, da italiani ce lo auguriamo tutti".