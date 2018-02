Il difensore di proprietà dell'Inter e in prestito all'Atalanta, Alessandro Bastoni, ha parlato ai microfoni di RMC Sport a margine dello stage della Nazionale di Luigi Di Biagio a Coverciano: "Sono contento di essere qua, di aver condiviso del tempo con giocatori grandiosi come Chiesa, Berardi e Baselli. La società ha scelto di mandarmi qui nonostante l'impegno di Coppa Italia, stasera farò il tifo per i miei compagni. Di Biagio? Lo ringrazio per quest'opportunità, sono molto contento. Mi ha colpito molto l'umiltà di giocatori come Chiesa e Berardi, che ti fanno sentire in un gruppo unico. Di Biagio poi è un buon allenatore, mi piace. Vuole che giochiamo palla, ha chiesto a me e Pinamonti tanta personalità. Atalanta? Devo ringraziare Gasperini per l'anno scorso e quest'anno, serve molto anche solo allenarsi in prima squadra. Lì il livello è più alto, fisicamente e di ritmo. Lui ha il grande pregio di dire sempre quello che pensa e di trattare tutti alla stessa maniera. È molto coerente come allenatore. Futuro? Voglio migliorare e rubare segreti a Toloi, Caldara e Masiello. Il mio obiettivo adesso è solamente quello di continuare a crescere. Dortmund? È tra gli stadi più belli al mondo. Siamo riusciti a giocarcela al meglio contro il Borussia e ora siamo consapevoli di potercela fare contro chiunque. Ho avuto la fortuna di convivere con Caldara. È un ragazzo spettacolare, aiuta tanto e dà consigli. Mi ispiro molto a lui".