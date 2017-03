Bergamo droga sequestrata durante operazione #MaiUnaGioia che ha portato a 18 arresti 8 misure cautelari e 30 avvisi per emissione #Daspo pic.twitter.com/jPHZr9KjsK — Polizia di Stato (@poliziadistato) 7 marzo 2017

Bergamo ultras prima della partita acquistavano e assumevano stupefacenti pressi stadio incappucciandosi per poi compiere azioni violente pic.twitter.com/m8DsxI4bdO — Polizia di Stato (@poliziadistato) 7 marzo 2017

È in corso nel bergamasco una vasta operazione delladenominata "Mai una gioia".Dalle indagini, condotte dalla Squadra mobile di Bergamo e dallo Sco della Polizia di Stato, è emerso che il gruppo, in prevalenza composto da, prima di assistere alle partite, acquistava e assumeva cocaina nei pressi o anche dentro lo stadio, incappucciandosi poi per compiere azioni violente.Come riportata la Gazzetta dello Sport, le indagini sono state avviate nel settembre del 2015 dopo un Atalanta-Inter e hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari a carico di un gruppo in prevalenza ultrà dell'Atalanta. L'operazione, "Mai una gioia", prende il nome dallo slang e dal linguaggio in codice tipico usato dagli arrestati, i quali erano soliti ripetere come un mantra la frase, riportata anche in uno striscione in curva.