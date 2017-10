Atalanta-Bologna 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 26’ st Cornelius (A).



Atalanta (3-4-3): Berisha; Masiello, Caldara, Palomino; Castagne, de Roon, Freuler, Spinazzola (33’ st Gosens); Cristante (6’ st Cornelius), Ilicic, Petagna (20’ st Kurtic). A disp. Gollini, Rossi, Orsolini, Vido, Melegoni, Kurtic, Mancini, Haas, Hateboer, Bastoni. All. Gasperini.



Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis (25’ pt Krafth), Gonzalez, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio, Di Francesco (14’ st De Maio). A disp. Da Costa, Ravaglia, Nagy, Petkovic, Destro, Krejci, Crisetig, Valencia, Maietta, Falletti. All. Donadoni.





Arbitro: Maresca di Napoli (Ranghetti, Galetto, Marinelli)

Var: Di Bello

Avar: Preti



Ammoniti: 13’ pt Caldara (A), 30’ pt Ilicic (A), 40’ pt de Roon (A), 42’ pt Masina (B), 11’ st Palacio (B),



Espulsi: 35’ st Gonzalez (B).

Note: pomeriggio nuvoloso. Spettatori: 18.205, di cui 4.062 paganti e 14.143 abbonati. Incasso: 50.809,60 euro di paganti e 173.306,95 euro di abbonati. Prima della partita osservato 1’ di silenzio in ricordo di Marino Perani, ex di entrambe le formazioni.

Recupero: 3’; 4’