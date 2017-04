Ci sarebbe anche il Genoa tra le possibili pretendenti del trequartista libico del Pescara Ahmad Benali.



Con il ritorno in Serie B della squadra abruzzese, il 25enne nativo di Manchester starebbe guardandosi attorno per sfruttare la possibilità di restare a giocare ancora nel massimo campionato italiano, dove le richieste d'ingaggio con gli mancherebbero.



Stando a quanto riporta il sito PescaraSport24.it, sul fantasista maghrebino ci sarebbero infatti almeno tre club di A, Atalanta, Bologna e appunto Genoa.



Reduce dalla prima stagione in Serie A, e con alle spalle già quattro campionati di B con Pescara e Brescia, Benali si è distinto realizzando sei reti in 31 partite, risultando una delle pochissime note liete nella sfortunata annata della squadra biancoceleste.