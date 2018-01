Il futuro di Bryan Cabezas è lontano dall'Atalanta, ma sarà all'Avellino o all'Independiente? TuttoAvellino riporta alcune dichiarazioni dell'attaccante: "Non ho ancora firmato con nessun club, l'Avellino è in serie B, l'Independiente andrà a giocare la recopa, la Copa Libertadores, nel calcio non si possono fare paragoni. Mia moglie partorirà tra un mese e mezzo quindi bisogna analizzare bene tutti gli aspetti e prendere la decisione migliore per la mia famiglia. Di sicuro lascerò l'Atalanta, proprietaria del cartellino, in prestito e ovunque andrò darò il massimo per raggiungere gli obiettivi".