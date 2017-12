Atalanta-Cagliari 1-2 (primo tempo 0-2)



Reti: 6’ pt Pavoletti (C), 23’ pt Padoin (C), 47' st Gomez (A)



Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Mancini (18’ st Cristante), Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Spinazzola; Ilicic (41’ st Orsolini); Gomez, Petagna (1’ st Cornelius). All. Gasperini. A disp.: Berisha, Rossi, Caldara, Bastoni, Castagne, Haas, Kurtic, Vido, Gosens.



Cagliari (3-5-1-1): Rafael, Romagna, Andreolli (8’ st Pisacane), Ceppitelli; Faragò, Ionita, Cigarini, Padoin, Miangue; Farias (41’ st Deiola); Pavoletti (28’ st Sau). All. Lopez. A disp.: Crosta, Cragno, van der Wiel, Cossu, Giannetti, Capuano, Melchiorri.



Arbitro: Pasqua di Tivoli (Passeri, Zappatore, Pillitteri)

Var: Manganiello

Avar: Illuzzi



Ammoniti: 21’ pt Cigarini (C), 45’ pt Andreolli (C), 48' st Ceppitelli (C)

Espulsi: 49' st Miangue (C)



Note: pomeriggio freddo e soleggiato. Spettatori paganti: 3.608; abbonati: 14.147; spettatori totali: 17.775. Incasso: 64.422,00 euro.

Recupero: 1', 5'.