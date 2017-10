Mattia Caldara, difensore dell'Atalanta, di proprietà della Juventus, parla al sito ufficiale dei nerazzurri dopo la sconfitta con la Sampdoria. "C'è tanta amarezza, dovevamo gestire meglio la gara e le occasioni che abbiamo avuto. Dovevamo essere più attenti dietro e non concedere tutte le occasioni che abbiamo concesso. Questa sconfitta comunque ci farà pensare, dobbiamo migliorare i nostri difetti e ripartire dal primo tempo. L'Europa League? Non pensavamo all'Apollon, dobbiamo fare punti e stare tranquilli in campionato, poi vengono le gare europee. Dobbiamo girare subito pagina e imparare dagli errori. Giovedì vogliamo fare una bella gara. I tifosi? C'è molto entusiasmo e voglia di seguire l'Atalanta. Siamo orgogliosi, anche se questa volta non ci siamo meritati l'affetto della nostra gente".