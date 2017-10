Il difensore dell'Atalanta Mattia Caldara ha parlato della partita contro l'Hellas Verona ai microfoni di Sky Sport: "Quest'anno non siamo ancora riusciti a vincere due partite consecutive, abbiamo il doppio impegno del campionato e dell'Europa League, però se vogliamo restare in alto in Serie A c'è bisogno di vittorie. Oggi abbiamo una buona possibilità, sarà una gara dura perché l'Hellas viene qui agguerrito ma noi siamo concentrati per portare a casa i tre punti. Quanto toglie l'Europa? E' bello giocare, soprattutto per chi non l'ha mai giocata è uno stimolo in più. Per ora non pesa sul campionato".