Claudio Caniggia, ex attaccante argentino di Atalanta e Roma, parla del suo passato a la Gazzetta dello Sport: "Se ricordo il gol a Italia '90? Certo, e rispondo che sono stato bravo io. Zenga non ha colpe, anche fosse rimasto in porta non so se l’avrebbe parato. Era un’azione veloce. Sorpreso dall’Atalanta? Un po' sì. La seguo sempre, l’ultima partita che ho visto è stata quella di 'San Siro' con l’Inter, un incidente di percorso. Sta facendo un campionato spettacolare. Mi hanno stupito soprattutto Conti e Caldara, giocano in modo naturale, hanno dimostrato di avere una forte personalità. Nuovo Caniggia in giro? Sinceramente non ne vedo. Anzi, forse sì: è il 'Papu' Gomez. E' imprevedibile, forte nell’uno contro uno. Può fare l’ala come me, la seconda punta o il trequartista. Certo, fisicamente ci assomigliamo poco. Atalanta in Europa? Sì, ma sarà decisiva la partita col Milan".