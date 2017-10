Andreas Cornelius, attaccante dell'Atalanta, decisivo ieri col Bologna, parla al sito ufficiale del club: "Sono molto contento per la vittoria e per i tre punti. E' importante vincere ma sono davvero felice anche per il gol. E' stata una buona partita per me anche perché abbiamo giocato tanto a ridosso della loro area ed è stata una buona sfida. Il Verona? E' una gara importante, ogni partita qui è difficile e dobbiamo farci trovare pronti mentalmente e fisicamente in una stagione con tante gara consecutive. La difficoltà più grande è essere pronti mentalmente".