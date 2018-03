Bryan Cristante, centrocampista dell'Atalanta, parla al sito ufficiale del club in vista del finale di stagione: "È sempre bello andare in Nazionale, la maglia azzurra regala sempre emozioni forti. Specialmente in gare come queste, contro squadre importanti, in stadi bellissimi. Sono occasioni importanti anche per accrescere esperienza internazionale. Ci aspetta un mese secondo me decisivo per il discorso Europa. Giocheremo sei partite, tutte importanti. Siamo stati bravi a raggiungere la Sampdoria al settimo posto e ora ce la giochiamo in questo sprint finale, consapevoli che ora spetta solo a noi e che è tutto nelle nostre man".



SUI GOL - "Non avevo mai segnato così tanto, anche perché prima di quest'anno avevo sempre giocato più indietro a centrocampo. Mister Gasperini mi ha avanzato da trequartista e così sono più vicino alla porta. Il mister, si sa, è molto bravo con noi ragazzi. Ha pensato di mettermi in questa nuova posizione e sono contento. Speravo di trovarmi bene e con il passare delle partite, vedendo che funzionava, aumentava sempre di più la fiducia e la consapevolezza. I miei preferiti? Ne scelgo due, quelli a Goodison Park con l'Everton. Innanzitutto perché era una partita importantissima, che ci poteva dare la qualificazione al turno successivo, e poi perché sono arrivati in uno stadio così, con tantissimi tifosi atalantini che ci hanno seguito fino a Liverpool".



FUORI DAL CAMPO - "Sono un ragazzo molto tranquillo. Amo stare con i miei due cani, Mia e Tanisha, due femmine di Alaskan Malamute. Da tre anni li porto sempre con me, mi hanno seguito in tutti i posti dove sono andato a giocare. Per il resto non ho tatuaggi, non amo particolarmente i videogiochi e mi piace ascoltare musica. Generi? Non ne ho uno preferito, dipende dalla giornata. Bergamo? È una bellissima città, in particolare Città Alta è uno spettacolo"