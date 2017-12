Bryan Cristante, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato in mix zone dopo la vittoria contro il Milan, sua ex squadra: “Sono contento di questo gol soprattutto per la squadra perché era una partita fondamentale contro una diretta concorrente. È molto importante. Il Milan ha cercato di fare la sua partita, noi abbiamo pensato a noi senza pensare al momento del Milan. Il Mister ha creduto in me, mi ha fatto giocate, i risultati vengono con il lavoro della settimana, la crescita è costante e si vede. Rimpianti? Ho preso una strada diversa, farei tutto, si va avanti per arrivare al massimo. Milan in difficoltà? Non so che cosa ha il Milan, noi pensiamo a noi, abbiamo pensato alla nostra partita e a fare bene. Il segreto dell’Atalanta? Diamo il cento per cento, sul campo tiriamo fuori tutto e sul campo è dura per tutti. Petagna? Il gol arriverà”.