Bryan Cristante, centrocampista dell'Atalanta, parla a L'Eco di Bergamo della nuova stagione che vedrà il ritorno in Europa dei nerazzurri: "Siamo partiti con il piede giusto, abbiamo lavorato tanto, come normale che sia. Dobbiamo continuare su questa strada. I nuovi arrivi? Sono tutti buoni giocatori, la concorrenza è sempre necessaria. Il rinnovo del Papu Gomez? È il capitano, è l'uomo che fa sempre la differenza, che sa saltare l'avversario, che dà sempre un grande contributo. Il suo prolungamento è stato importante sia per l'ambiente che per noi compagni di squadra. L'Europa League? La vivremo in modo positivo. Sarà dura, ma daremo tutti e proveremo a passare il girone. Faremo di tutto per riuscirci".