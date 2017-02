Bryan Cristante, centrocampista classe '95, ospite all'Atalanta Store per il consueto appuntamento del mercoledì sera per foto e autografi con i tifosi, ha parlato così del suo ambientamento: "Bergamo é una città bellissima, anche se non ho ancora trovato casa! Gasperini ci fa lavorare tantissimo a Zingonia, pretende molto e alla domenica i risultati si vedono". I suoi obiettivi futuri li ha molto chiari in testa: "Voglio fare bene, trovare spazio, giocare il più possibile, rilanciarmi come ha fatto Petagna qui, e trovare stabilitá a Bergamo per almeno un altro anno e mezzo, dopo le brevi parentesi a Palermo e Pescara." E sull'esordio al Comunale ricorda: "Potevo fare gol ma l'importante era portare a casa la vittoria. Io posso inserirmi bene nello stile di gioco dell'Atalanta. Percassi dice che sarò il nuovo Gagliardini? Speriamo! Ora il nostro obiettivo é l'Europa."