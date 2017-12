Il centrocampista dell'Atalanta, Bryan Cristante ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Al Milan l'esordio in Champions a 16 anni, ma volevano gente pronta. Atalanta nel destino, ha fatto di me un progetto. Anche il Borussia Dortmund ci tirerà fuori il meglio. Sono un falso lento che segna, ma rendo solo se c'è pure da difendere. Alla Khedira, un po' ci sta, dai".



"Tra 10 anni dirò: Gasperini mi ha fatto diventare Cristante. Per lui dimostare che i giovani possono e devono giocare è una specie di missione. Poi all'Atalanta c'è la cultura della pazienza. Qui ho avuto una sensazione mai provata prima, neanche al Milan e al Benfica: far parte di un progetto. Anzi, essere io un progetto su cui investire e lavorare a 360°. A Gattuso e al Milan posso solo dire grazie. Mi hanno preferito giocatori già pronto. Il mio agente e Galliani si sono fatti delle gran litigate, ma mi hanno lasciato libero di crescere altrove".



"Alla fine di un torneo di Viareggio mi dissero che c'erano degli osservatori del Chelsea per me. La Premier League era un sogno allora come oggi e spero sia una realtà domani. In tanti mi dicono che è il campionato perfetto per me e sono d'accordo: fisicità, contrasti, calcio aperto. Sì, mi ci vedo bene. Tanto più al momento giusto".