Atalanta-Crotone 5-1 (primo tempo 3-0)



Marcatori: 5’ pt Petagna (A), 25’ pt Caldara (A), 38’ pt Ilicic (A), 18’ st Gomez (A), 25’ st Tumminello (C), 29’ st Gomez su rig. (A).





Atalanta (3-4-3): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello (31’ st Bastoni); Hateboer, Cristante, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez (30’ st Orsolini), Petagna (26’ st Vido). All. Gasperini. A disp. Gollini, Rossi, Palomino, de Roon, Melegoni, Kurtic, Mancini, Haas.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Ceccherini, Ajeti, Cabrera (26’ st Budimir); Sampirisi, Rohden, Barberis (13’ st Kragl), Izco, Pavlovic; Tumminiello, Tonev (9’ pt Stoian). All. Nicola. A disp. Festa, Viscovo, Suljic, Trotta, Simic, Faraoni, Mandragora, Crociata, Nwankwo.



Arbitro: Piccinini di Forlì (Longo, Di Vuolo, Maresca)



V.A.R: Valeri di Roma



AV.A.R: Balice di Termoli



Ammoniti: 46’ pt Ajeti (C).



Espulsi:-



Note: serata fresca e serena. Spettatori totali 16,378, di cui 2,266 paganti e 14,112 abbonati. Incasso paganti: 33,293,00€. Incasso abbonati: 171,715,75€.



Recupero: 1’ + 3’