Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, considera fondamentale vincere contro il Crotone domani sera in casa: «Trecento partite in Serie A domani? Preferisco non pensarci, ma è giusto festeggiare. Un motivo in più per vincere. Dobbiamo buttarci sul campionato, prendere il Crotone per le corna e andare con grande determinazione, per garantirci la possibilità di migliorare la classifica e dare possibilità al campionato. È una partita da non sbagliare».



CROTONE- «Eravamo in difficoltà già l’anno scorso contro di loro, è una squadra che si schiera bene in campo e nel finale dello scorso anno ha fatto un finale eclatante per cui dobbiamo giocarlo molto bene per vincere. Mi aspetto una squadra coperta, chiusa che però risale. Dovremo interpretarla bene con grande determinazione e concentrazione, grande furore e grande spirito. Sono quelle gare che ti mettono nella condizione di fare il tuo campionato, va interpretata come una partita determinante».



INDISPONIBILI- «Stiamo recuperando Spinazzola, Gosens e Cornelius. Vediamo oggi che sarà l’unico allenamento settimanale ma in campo ci sono tutti, Cornelius e Gosens hanno recuperato».



TURNOVER- «Vediamo se giocherà da subito Gomez o no, non faccio una rotazione programmata a minuti, chi recupera invece può giocare anche cinque partite di fila, è un giochino che dobbiamo cercare di azzeccare, va molto anche a sensazioni. de Roon il più abituato mentalmente a giocare tre partite di fila visto che arriva dal campionato inglese. Chi sta meglio scenderà in campo, tengo un numero allargato di titolari. Poi c’è un altro gruppo che sto cercando di far crescere come Orsolini e Vido. Orsolini? Scatenato e anche molto simpatico, si impegna tanto, bene così. Tutti possono avere l’opportunità e l’interesse, se giochiamo bene siamo anche più contento. Dobbiamo andare a giocare in 22. Gollini è un ragazzo che lavora ed è importante nel gruppo. Domani però giocherà Berisha».



CLASSIFICA- «Contano i punti, non sono così sicuro che arriveremo tra i primi nove. Dobbiamo giocare ancora gente piste, sicuramente abbiamo selle qualità e qualcosa da migliorare. Devo verificare giocando prima di fare un resoconto. Purtroppo prendiamo sempre gol, anche grazie a prodezze particolari dell’avversario. Questo è un altro campionato, dobbiamo ancora inquadrarlo. Dobbiamo essere efficaci. Per me incontrare il Crotone è sempre motivo di soddisfazione, soprattutto incontrarlo in Serie A, rivede persone a cui sono molto legato».



VAR- «Ci vuole un po’ di rodaggio per il VAR, in alcune cose toglie errori ma anche l’entusiasmo che non va tolto. Non deve essere un tribunale, è un gioco. Non toglierei troppo all’arbitro, se no la discrezionalità va dietro. E quando c’è discrezionalità nasce comunque la polemica».