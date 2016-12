Autore del gol della vittoria dell'Atalanta sull'Empoli, Marco D'Alessandro parla a Sky Sport al termine del match: "All’inizio non riuscivo a trovare lo spunto, poi è arrivato quel gol che mi ha dato una gioia incredibile. Stiamo facendo delle cose straordinarie, non possiamo nasconderci dopo aver affrontato tutte le squadre. Abbiamo mostrato grandi valori in tutta la rosa, i nostri 32 punti sono stati guadagnati con grandi prestazioni. Sarà dura mantenere questo passo nel giro di ritorno ma noi ci proveremo. Questi giovani sono davvero forti, ma siamo un grande gruppo e nonostante ci sia l’ambizione per tutti di giocare in grandi club credo che fino a fine stagione si resterà così. Gasperini? Non mi ha fatto i complimenti per il gol ma mi ha sgridato, il mister è fatto così".