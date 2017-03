"Ci auguriamo vivamente che in futuro potremo formare più strette relazioni a lungo termine, sia con l'Inter che con il gruppo Suning". Sono parole al miele quelle usate dal presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, in Cina. Un viaggio di affari, che non riguarda strettamente la società bergamasca, ma tutto il gruppo di proprietà della famiglia dell'ex difensore. Che ha avuto modo di incontrare anche Zhang Jindong e rafforzare ulteriormente un'alleanza già molto solida.



COME GAGLIARDINI - Grande rapporto tra i due club nerazzurri, che sta dando i suoi frutti anche sul mercato. A gennaio è stato il turno di Roberto Gagliardini, che la prossima estate può essere raggiunto da altri ex compagni. Da Petagna, uno dei profili che l'Inter sta valutando come vice Icardi, a Conti, che piace molto anche a Napoli e Milan. Per arrivare a Bastoni, già bloccato in vista del 2018.



DA DIMARCO A CAPRARI - C'è però anche chi si prepara a percorrere la strada che collega Bergamo a Milano in senso opposto. Tanti giovani, controllati dal club di corso Vittorio Emanuele, che potrebbero beneficiare della "cura Gasperini". Dagli esterni come Miangue e Dimarco ad attaccanti come Caprari e Pinamonti. Tasselli e testimoni di un'alleanza nata da poco, ma destinata a durare nel tempo, pronti a svestirsi di un nerazzurro per indossarne un altro.



