L'Atalanta comincia alla grande la sua avventura in Europa League: contro l'Everton finisce 3-0, ecco le pagelle di Calciomercato.com.



ATALANTA:



Berisha 6.5: l'Everton non lo chiama in causa spesso, ma lui è sempre attento;



Toloi 6.5: prova onesta, non strafà, ma non sbaglia quasi nulla;



Palomino 6.5: altra prova di grande attenzione e precisione. Con i tanti impegni di questa stagione sarà fondamentale;



Masiello 7: bravo dietro, bravissimo - per una sera - anche davanti. Spinge tanto, prima sfiora l'1-0 e poi lo realizza su calcio d'angolo (76' Caldara sv);



Hateboer 6.5: l'Everton gli lascia spazio, lui se lo prende e fa male ai Toffees;



de Roon 6.5: sta trovando la migliore condizione, prova di sostanza a metà campo;



Freuler 7: attento a centrocampo, sfiora il gol con la traversa colpita dalla distanza;



Castagne 6.5: spostato a sinistra, non soffre particolarmente il cambio di fascia;



Cristante 7.5: schierato in appoggio alle punte, si muove su tutto il fronte offensivo. Preciso e puntuale nell'inseritmento che lo porta al gol (82' Kurtic sv);



Gomez 8: l'anima dell'Atalanta, spina nel fianco costante per l'Everton. Realizza il 2-0 con una magia ;



Petagna 7: si rivede il miglior Petagna dello scorso anno; si sacrifica, lotta su ogni pallone e serve a Cristante l'assist per (79' Cornelius sv).



Gasperini 7: l'aria d'Europa non spaventa la sua Atalanta. Prova di grande qualità e personalità contro un avversario sulla carta ostico.





EVERTON



Stekelenburg 5.5; Holgate 5, Jagielka 5.5, Keane 5, Baines 5; Besic 5, Schneiderlin 4.5 (66' Sandro 6); Rooney 5 (66' Klaassen 5.5), Vlasic 5.5, Sigurdsson 5.5; Calvert-Lewin 5 (76' Mirallas sv). All. Koeman 5.