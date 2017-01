"Arrivare fra i primi 10 non basta. Non deve bastare. In questo momento l'obiettivo è quello di confermarci dove siamo. adesso comincia il campionato vero". Così Remo Freuler a L'Eco di Bergamo alla vigilia della sfida contro il Chievo. "Gagliardini? Se andrà via perderemo un compagno splendido, ma l'Atalanta ha vinto e perso con qualsiasi formazione. Obiettivi per il 2017? Giocare con più continuità e segnare due o tre gol. E poi anche la Nazionale: spero nell'esordio e di entrare nel gruppo per Russia 2018. Il Chievo? È la squadra più fastidiosa del campionato. Non ti lascia giocare, punta sul fisico, parla tantissimo: è logorante".