Il centrocampista dell'Atalanta Remo Freuler ha commentato la sconfitta casalinga con la Juventus ai microfoni di Rai Sport: "Loro hanno iniziato veramente forte. Noi non abbiamo iniziato come loro, ci abbiamo poi provato ma per sfortuna non abbiamo trovato il pareggio. Ora andiamo a Torino".



Difficile vincere allo Stadium ma l'Atalanta sa fare dei miracoli.

"Sappiamo che è sempre difficile a Torino ma noi vogliamo andare a Roma. Ora pensiamo a domenica e poi prepariamo la gara dello Stadium".



Giocato meglio con l'ingresso di Ilicic?

"Secondo me abbiamo palleggiato di più con Ilicic che è fortissimo".



Ti aspettavi un'altra stagione così dell'Atalanta?

"Non è facile giocare su tre fronti ma abbiamo preparato tutto bene in ritiro e con Gasperini sappiamo cosa fare in partita. Abbiamo sbagliato qualche partita all'inizio ma ce la possiamo giocare con tutti".



Che sensazione respirate nello spogliatoio ora?

"Siamo un po' delusi ma finita l'andata, abbiamo il ritorno. Proviamo a vincere a Torino per arrivare in finale".