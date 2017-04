Dopo l'1-1 della sua Atalanta col Sassuolo, Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport: "Abbiamo creato tantissime palle gol, Consigli ha fatto una grandissima partita. Accettiamo l'1-1, sono soddisfatto della prestazione dell'Atalanta, abbiamo un grande spirito e bisogna accettare anche questo tipo di risultato, non sempre si può vincere e dobbiamo essere felici lo stesso. La reazione della squadra mi rende orgoglioso, ma già nel primo tempo avevamo creato tante occasioni da rete. Abbiamo fatto un secondo tempo importante e non era facile contro questo Sassuolo. Gomez? Era diffidato da diverse settimane, è un calciatore sempre corretto, vorrà dire che non giocherà a Roma e si preparerà per un finale straordinario, anche oggi è stato protagonista assoluto. Era molto difficile recuperare la partita di oggi dopo lo svantaggio, sappiamo di avere una grande condizione fisica e veniamo fuori sopratutto nei secondi tempi, peccato non essere riusciti a ribaltarla del tutto, ma siamo soddisfatti così. La squadra ha dato tutto, è stato un assedio nel finale ma non siamo riusciti ad esplodere".