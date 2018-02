Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta appena eliminata dall'Europa League dal Borussia, ora guarda avanti: vincere nelle due partite di seguito contro la Juve è il primo passo per conquistare Coppa Italia e accesso alla Coppa Uefa 2018.



JUVENTUS – “Che squadra sia la Juventus sono i numeri a dirlo. Non è in testa perché il Napoli sta dando il massimo del massimo, ma secondo me i bianconeri sono più forti. Il problema è che con la Juventus dobbiamo giocare due volte e poi abbiamo la Sampdoria che ci precede in classifica, quindi la serie di confronti importanti si allunga. Domani ci sarà molto rimescolamento, mercoledì per quanto sia difficile onoreremo al meglio la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La Juve ha perso Higuain ma rientra Dybala, ha perso Bernardeschi ma rientra Mandzukic. È nell’ordine delle cose, guardiamo in casa nostra“.



INDISPONIBILI - "Domani metterò in campo gente che sta bene fisicamente. L’unico acciaccato è Petagna che ha un problema muscolare, Ilicic ha avuto un permesso per andare a trovare la figlia nata da poco e rientra stasera, mentre Rizzo è guarito e ha ricominciato ad allenarsi con noi“.



UEL – “Raggiungere la qualificazione stavolta è molto più difficile perché siamo attardati in classifica e le contendenti sono molto più agguerrite: un obiettivo difficile ma non impossibile, a cui teniamo“.



COPPA ITALIA E CAMPIONATO – "A febbraio siamo ancora dentro in due competizioni su tre con 38 punti in campionato. Non abbiamo mai rinunciato a niente. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto due pareggi per 2-2 perdendo solo all’andata in Coppa Italia, per un solo gol. Quest’ultimo è l’obiettivo più difficile, ma pensare di fare la finale fa venire appetito“.



CONTRATTO – “Anche per il presidente ci sono state tante emozioni. È una persona straordinaria, la sua famiglia lo stesso. Proveremo a ridargli queste soddisfazioni, daremo il massimo. In questo momento l’argomento non deve essere il mio contratto, ma stare zitti e pedalare. Dopo il mercato invernale non ho più parlato al riguardo“.