Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia della delicata sfida dai contorni internazionali tra la squadra bergamasca e l'Inter, in conferenza stampa parte dalle buone notizie: "Cornelius e Palomino sono entrambi recuperati. Davanti ci mancano solo Ilicic e Petagna, quindi le soluzioni alternative sono sia Barrow che Cornelius. O uno dei due o anche insieme, con Gomez. L'importante sarà sostituire Petagna".



L'INTER- "L'Inter è una squadra forte che sta facendo un ottimo campionato. Nel girone di andata sembrava poter lottare per vincerlo, ma Spalletti sta facendo comunque un gran lavoro e può puntare deciso alla qualificazione alla Champions".



EUROPA- "Vincere sabato per noi sarebbe fondamentale in ottica Europa League, perché ci farebbe partire col piede giusto per il prossimo trittico. Abbiamo già preso una buca con la Sampdoria, ma nella seconda parte della stagione il nostro rendimento è sempre stato alto. Magari stiamo pagando qualche infortunio, che in questo momento della stagione tra recupero e infrasettimanale può far perdere ai singoli sei partite di fila. Ma a livello di prestazione non siamo mancati nemmeno sul campo della Spal. Se vai sotto su una palla inattiva non è facile agguantare una squadra che lotta per salvarsi "



CONDIZIONE- "Fino ad adesso siamo sempre rimasti in partita dimostrando solidità e maturità, acquisendo consapevolezza. Anche l'Inter ha faticato nel derby e col Torino facendo un solo punto, in questa fase c'è grande equilibrio".



TABU'- "Sfide come quella di domani sera sono tra le più attese dell'anno. L'acuto con le grandi ci manca, almeno in casa: con la Roma all'Olimpico abbiamo vinto facendo benissimo"



QUARTI- "Tutte le italiane nelle coppe hanno regalato emozioni coinvolgendo tutti quanti, peccato sia passata solo la Roma. Sono molto dispiaciuto soprattutto per Simone Inzaghi: è vero che in Europa è difficile vedere partite da zero a zero, peccato abbia preso tre gol in cinque minuti".