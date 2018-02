Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della decisiva sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Borussia Dortmund.



L’ANDATA - “E’ stata utile, ci sono stati momenti favorevoli da una parte e dall’altra. Hai la sensazione dell’avversario, della sua forza ma anche della tua. Ora le due squadre si conoscono meglio, sperano di aver trovato soluzioni migliori, magari noi limiteremo alcuni errori”.



ATTEGGIAMENTO - “Un appuntamento così importante è motivo d’orgoglio, ma per noi resta una partita di calcio e come tale va interpretata e preparata”.



CONTORNO - “E’ un momento importante per il club, ma noi dobbiamo mettere la nostra attenzione sulla partita, sull’avversario e su noi stessi”.



TURNOVER - “Non credo sia così importante. Da domenica a giovedì c’è un giorno in più, sono tutti abituati a giocare con questa frequenza. Non credo incida molto”.



ATTACCO DORTMUND - “Credo ci sarà un trattamento speciale anche per Ilicic, dopo i due gol dell’andata. Questa è la forza del Dortmund, molto poggia sulla fase offensiva e d’attacco, dove sono veramente bravi. Dovremo fare qualche errore in meno rispetto all’andata”.



DENTRO O FUORI - “La partita con il Lione era per il primo o secondo posto, alla fine non era un vantaggio così enorme. Questa è diversa, viene giocata in 180 minuti, l’andata è finita con il vantaggio del Dortmund, ma noi abbiamo delle chance. Ce la possiamo giocare in casa, il risultato dell'andata ci da la possibilità di passare il turno”.



PERCENTUALI - “Il Borussia ha il risultato, noi il fattore campo. 51% loro e 49% noi, arrivare così è un’ottima cosa”.



PUNTO PIU’ ALTO CARRIERA - “In caso di passaggio del turno sarebbe una bella cosa, per me e per Bergamo. L’opportunità esiste, faremo di tutto per farcela”.