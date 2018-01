L'allenatore dell'Atalanta, Gasperini ha dichiarato dopo la vittoria per 3-0 nell'anticipo di campionato sul campo del Sassuolo: "Alla società e tutto l'ambiente devo tantissimo, da parte mia c'è una riconoscenza enorme. Lavoro per l'Atalanta e voglio una squadra sempre più forte. Del rapporto personale sono contento al 100%, delle persone così nel calcio non è facile trovarle. Però c'è anche l'aspetto tecnico: abbiamo cambiato profilo in questo anno e mezzo, possiamo mettere le basi per avere l'ambizione sempre. Siamo una squadra in cui i giocatori vogliono venire. Dobbiamo avere l'ambizione di restare in alto a lungo. Giochiamo da un anno e mezzo insieme, abbiamo fatto diverse esperienze. Ormai sappiamo come muoverci e come giocare insieme. Dal punto di vista individuale vedo l'evoluzione di tanti giocatori: abbuiamo un centrocampo affidabile così come la difesa. In avanti tutti stanno crescendo. Vedo una maggiore sicurezza nella squadra e l'ho visto anche nel confronto con le big del campionato, ci siamo avvicinati a loro".