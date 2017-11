Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Inter di domenica alle 20.45 allo stadio San Siro: «Con quelli che sono rimasti, 15, abbiamo lavorato bene e anche gli altri sono arrivati abbastanza presto ma Spinazzola si è infortunato e starà fermo. Infortunio muscolare, ci vorrà qualche settimana ancora. Il Papu ha giocato poco mentre Ilicic si è allenato regolarmente. Freuler è squalificato ma comunque è tornato bene insieme a Cornelius. Il 7-1 è stato un bello schiaffo, una sconfitta dura che ha prodotto una reazione fantastica e una risalita incredibile. Quella sconfitta ha prodotto un risultato incredibile e anche quella era stata la partita della svolta. Non l’ho ricordata ai ragazzi perché ci stiamo preparando per un tour de force importante.



LIVERPOOL- Domani la partita sarà importante ma quella di giovedì sarà decisiva e potrà rappresentare un momento importante della stagione raggiungendo finalmente il superamento del girone.



INDISPONIBILI DOMANI- L’Inter sta andando molto forte ed è una partita in cui cercheremo di sicuro di fare meglio dell’anno scorso. Abbiamo l’assenza di Spinazzola e Freuler e qualche problema con Caldara per cui dobbiamo fare bene e proporci come sempre con le nostre caratteristiche. Castagne sulla sinistra? Ho qualche problema di scelta. Purtroppo Freuler è incappato in questa espulsione ma almeno sarà più fresco per Liverpool. Cristante è un altro che sta giocando sempre. Caldara prova, ha un problema muscolare ma tutti gli esami sono negativi. Ilicic e Kurtic insieme? Vediamo.



INTER- L’Inter in attacco ha tutti giocatori che potranno essere determinanti e fino ad ora ha fatto risultati grandi ma mi stupiva lo scorso anno che non è riuscito a fare altrettanto bene. Quest’anno ha dato una svolta sicuramente determinanteSpalletti .



ITALIA- L’Italia fuori? L’ho presa con gran dispiacere, è difficile da accettare ma se ne stanno dicendo di tutte per cui meglio star zitti. Mi auguro sia come il 7-1 dell’Atalanta contro l’Inter ma non sono fiducioso per il futuro. Noi abbiamo un buon movimento, le potenzialità le abbiamo ma è tutto il resto che non funziona. L'Atalanta sicuramente è un buon prospetto ma spero che lo mantenga anche in futuro.



OBIETTIVO- La squadra va bene così non ha tanti margini, ha fatto le sue partite con buona predisposizione, ha fatto ottime gare ma dobbiamo vedere partita per partita. Il primo obiettivo è superare il turno giovedì sera. Tolto rarissimi casi, abbiamo fatto partite tutte positive. Stiamo giocando il nostro campionato».